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Medya Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran yarışmacı! Cevabıyla izleyenleri şaşırttı
Medya

Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran yarışmacı! Cevabıyla izleyenleri şaşırttı

ATV ekranlarında yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de uluslararası bir matematik yarışmasında üst üste iki kez dünya üçüncülüğü kazandığını ifade eden bir yarışmacı, üçüncü soruda "Filika, genellikle hangi araçta bulunur?" sorusuna "Gemi" yerine "Metrobüs" yanıtını vererek elendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 00:07:00 - 2021-10-02 00:12:53

ATV ekranlarında yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster programına İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Duygu Dilbaz isimli bir yarışmacı katıldı. Kendini tanıttığı bölümde çeşitli uluslararası yarışmalara katıldığını ifade eden Dilbaz, Rusya'da düzenlenen bir matematik yarışmasında da iki kez üst üste dünya üçüncülüğü kazandığını söyledi.

İkinci soruda joker kullandı

İlk soruda "Saklambaç oynayan çocuklar 'Elma dersem çık' dedikleri arkadaşlarına 'armut dersem' dedikten sonra genellikle hangisini söylerler?" sorusunu "Çıkma" diyerek kolaylıkla yanıtlayan Dilbaz, ikinci soruyu ise "seyirciye sorma" hakkını kullanarak geçti.

'Metrobüs' cevabı izleyenleri şaşırttı

Üçüncü soruda ise Dilbaz, "Filika, genellikle hangi araçta bulunur?" sorusu ile karşılaştı. Gemi, tren, uçak ve metrobüs şıkları arasından "Metrobüs" cevabını seçerek yanlış cevabı verdi. Doğru yanıtın "Gemi" olduğunu öğrenen yarışmacı, büyük şaşkınlık yaşadı.

 

 

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