Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL'lik soru şaşkına çevirdi! Herkes bunu konuşuyor

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 16 Eylül Cuma yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "TDK'ya göre günümüz Türkçesinde yazılışı yanlış olan hangisidir?" sorusunun cevabı merak konusu oldu.

Sorudan emin olamayan yarışmacı, kazandığı parayı alarak yarışmadan ayrıldı. O esnada pek çok sosyal medya kullanıcısı, 200 bin TL'lik sorunun çok kolay olduğunu belirtti.

Soru: TDK'ya göre günümüz Türkçesinde yazılışı yanlış olan hangisidir?

A) Kırklareli'ne

B) Rumeli'ne

C) Eminönü'ne

D) Osmaneli'ne

Cevap: B