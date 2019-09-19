0553 313 94 23

Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon ne zaman başlayacak?

Sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in ne zaman başlayacağı son zamanlarda programın takipçileri tarafından internette araştırılıyor. Yarışmanın sunuculuğunu son 3 yıldır Murat Yıldırım yapıyordu. Geçtiğimiz günlerde bir dizide rol alacağı için sunuculuğu bıraktığını duyuran Murat Yıldırım yeni sezonda yer almayacağını duyurmuştu. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğu üstlendiği öğrenildi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

19 Eylül 2019 Perşembe 20:04
Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon ne zaman başlayacak?

Sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in ne zaman başlayacağı son zamanlarda programın takipçileri tarafından internette araştırılıyor. Yarışmanın sunuculuğunu son 3 yıldır Murat Yıldırım yapıyordu. Geçtiğimiz günlerde bir dizide rol alacağı için sunuculuğu bıraktığını duyuran Murat Yıldırım yeni sezonda yer almayacağını duyurmuştu. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğu üstlendiği öğrenildi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon ne zaman başlayacak?

Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonunu ile alakalı net bir bilgi paylaşılmadı. Atv yeni sezon ile alakalı tanıtım videosu yayınladı. Yarışma programının çok yakında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Genç yarışmacı Arda Ayten yeni sezonda 1 milyon TL değerindeki soru ile karşılaşacak. Ayten, 250 bin TL’yi alıp çekilebilecek ya da son soruya cevap verip 1 milyonun sahibi olmak isteyecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 20:04
  1. Kim Milyoner Olmak İster
  2. Kim Milyoner Olmak İster'i kim sunacak
  3. Kim Milyoner Olmak İster yarışması
  4. Kim Milyoner Olmak İster Selçuk Yöntem
  5. Kim Milyoner Olmak İster?
  6. Selçuk Yöntem Kim Milyoner Olmak İster
  7. Kim Milyoner Olmak İster ne zaman
  8. Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlayacak
  9. Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlıyor
  10. Kim Milyoner Olmak İster yarışması ne zaman
  11. Kim Milyoner Olmak İster yarışması ne zaman başlayacak
  12. Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu
  13. Kim Milyoner Olmak İster Murat Yıldırım
  14. Murat Yıldırım
  15. Kenan İmirzalıoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Netanyahu'nun Trump'a yanlış bilgiler verdiği iddia edildi
    1. Netanyahu'nun Trump'a yanlış bilgiler..
    2. ABD'de Elektronik Sigara Kaynaklı..
    3. EYT'de son durum ne? Emeklilikte Yaşa..
    4. Selçuk Bayraktar kimdir kaç yaşında? |..
    5. ABD İran'a karşı uluslararası..
    6. Cuma günü neden değerli ve mübarek bir..
    7. Tuzla'daki büyük fabrika yangınını o..
    8. Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü..
    9. İlk yerli uçan arabaya ismi verilen..
    10. Çatı katında panter şoku
    11. ABD'nin oyalamasına yönelik Bakan..
    12. Şehriyeli bulgur pilavı nasıl yapılır?..
    13. Evde kayısı reçeli nasıl yapılır? |..
    14. Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili önemli..
    15. Arda Ayten kimdir? | Kim Milyoner..
    16. Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon ne..
    17. Alanyaspor'dan 'kural hatası'..
    18. Şehit Eren Bülbül’ün annesinden..
    19. Getafe Trabzonspor maçı canlı takip
    20. Çocuk parası nedir? | Çocuk parası ne..
    21. YÖKDİL sınav ücreti ne kadar? | 2019..
    22. 2019 YÖKDİL ne zaman? | YÖKDİL..
    23. FETÖ'cü Hakan Şükür spor yorumculuğuna..
    24. KYK burs başvuruları ne zaman..
    25. KYK burs ve kredisi hangi durumlarda..
    26. MHP’den Fettah Tamince açıklaması:..
    27. Rusya ve Çin'den İdlib vetosu
    28. Getafe Trabzonspor maçı ilk 11'leri
    29. Atletico Madrid'de Celta Vigo mesaisi..
    30. Ceviz lekesi giysiden nasıl çıkar?
    İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan çok konuşulacak sözler: CHP'li isim bize bir mail attı...
    İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan çok konuşulacak sözler: CHP'li isim bize bir mail attı...
    Flaş iddia! 'MHP'li üç isim kabineye girecek'
    Flaş iddia! 'MHP'li üç isim kabineye girecek'
    Davutoğlu’nun sağ kolu AK Parti’den istifa etti
    Davutoğlu’nun sağ kolu AK Parti’den istifa etti
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"

    Günün Karikatürü

    20 Eylul 2019
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!