Sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in ne zaman başlayacağı son zamanlarda programın takipçileri tarafından internette araştırılıyor. Yarışmanın sunuculuğunu son 3 yıldır Murat Yıldırım yapıyordu. Geçtiğimiz günlerde bir dizide rol alacağı için sunuculuğu bıraktığını duyuran Murat Yıldırım yeni sezonda yer almayacağını duyurmuştu. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğu üstlendiği öğrenildi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon ne zaman başlayacak?

Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonunu ile alakalı net bir bilgi paylaşılmadı. Atv yeni sezon ile alakalı tanıtım videosu yayınladı. Yarışma programının çok yakında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Genç yarışmacı Arda Ayten yeni sezonda 1 milyon TL değerindeki soru ile karşılaşacak. Ayten, 250 bin TL’yi alıp çekilebilecek ya da son soruya cevap verip 1 milyonun sahibi olmak isteyecek.