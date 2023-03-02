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Medya 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında şok! Müthiş gelişme!
Medya

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında şok! Müthiş gelişme!

Dünya çapında geniş bir izleyici kitlesine sahip olan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının İngiltere'de yayınlanan versiyonunda şoke eden bir olay gerçekleşti. Jeremy Clarkson sunuculuk görevinden alındı. İşte sebebi...

Yeniakit Publisher
2023-03-02 10:40:00 -
'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında şok! Müthiş gelişme!

Dünya çapında geniş bir izleyici kitlesine sahip olan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının İngiltere'de yayınlanan versiyonunda şoke eden bir olay gerçekleşti. Jeremy Clarkson sunuculuk görevinden alındı. İşte sebebi...

Kim Milyoner Olmak İster'in İngiltere'de yayınlanan versiyonunda şoke eden bir gelişme yaşandı. Jeremy Clarkson, Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu olarak görevden alındığı iddiasıyla gündemde.

İddialara göre farklı isimler üzerinde duruluyor ve sunucu arayışı sürüyor. Ancak Clarkson, çarşamba akşamı Twitter'da iddiaları yalanladı ve şöyle yazdı: "Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğundan kovulmadım."

Kanalın sahibinin daha önce yaptığı açıklamada"Sözleşmemiz var. Bu sezon için sözleşmemiz var, bu yüzden bunu yapacağız. Ve sonra gelecek için herhangi bir taahhüdümüz yok" diyerek sunucuyla yollarının ayrılacağını sinyallerini vermişti.

62 yaşındaki Clarkson, Aralık ayında Sun köşesinde Markle'dan 'nefret ettiğini' yazmıştı.
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