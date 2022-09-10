Kim Milyoner Olmak İster tarihinde böylesi görülmedi! Programı bu yüzden bir anda durdurdu

Türk televizyonlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, her hafta birbirinden ilginç soru ve yarışmacılarla izleyenleri ekran başına kilitliyor.

Matematikten spora, sanattan tarihe kadar pek çok kategoride soruların yer aldığı yarışmanın son bölümünde yaşananlar sosyal medyaya damga vurdu.

Etimesgut'ta park görevlisi olarak çalışan Erol Yılmaz adlı yarışmacı kendinden emin bir şekilde yarışmaya hızlı bir giriş yaptı.

İlk soruları kolaylıkla yanıtlayan Yılmaz, 3 Bin TL değerindeki "Dört yılda bir gelen 366 günlük miladi yıla ne ad verilir?" sorusunda seyirci joker hakkını kullandı.

Ardından 5 Bin TL değerindeki 4. soruya ulaşmayı başaran yarışmacı soruyu dikkatlice okudu.

"Hangi adda, Trabzon'a özgü tatlı vardı?" sorusuna yanıt vermekte zorlanan yarışmacı A Uskumrubelde Muhallebisi, B Kefalkasaba Kazandibisi, C Lüferkent Künefesi ve D Hamsiköy Sütlacı seçenekleri arasında kararsızlık yaşadı.

Telefon joker hakkını kullanmak isteyen yarışmacı kız arkadaşının babası Ayhan Dilek'i aramak istedi.

Yarışmacı pasta ustası olan Ayhan Dilek'i arama kararı alınca sunucu Kenan İmirzalıoğlu "Ayhan Bey'in bu tatlıyı bilmesini bekliyorum" şeklinde konuştu. Erol Bey ise "Ben de soru hakkında eminim ama emin olmak istediğim başka bir soru var" ifadelerini kullandı.

Kız arkadaşının babasıyla konuşan Erol Bey, önce Ayhan Bey'den izin isteyerek cevabından emin olduğu bir soruyu Damla Hanım'a yöneltmek istediğini dile getirdi.

Soruyu doğru bir şekilde yanıtlayan yarışmacı "Kenan Bey benim bu hayatta son kararım olan bir şey daha var" diyerek sözlerine başladı.

Seyirciler arasından Erol Yılmaz'ı büyük bir heyecanla izleyen Damla Hanım olacaklardan habersiz bir şekilde beklerken Erol Bey bir anda ayağa kalktı.

Ardından kız arkadaşının yanına ilerleyen yarışmacı kız arkadaşına "Sen benim son kararımsın" diyerek evlenme teklifi etti.

Stüdyoda alkış tufanı yükselirken Erol Bey ve Damla Hanım'ın mutluluğu Kenan İmirzalıoğlu'nu da heyecanlandırdı.

Erkek arkadaşının sorusuna coşkulu bir şekilde "Evet" yanıtını veren Damla Hanım'ın gözleri doldu.

Milyoner tarihinde yaşanan bu ilk sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.