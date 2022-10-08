Kim Milyoner Olmak İster ile ilgili sürpriz iddia!

9 Eylül Cuma akşamı yeni sezon bölümleriyle izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster Programı üç haftadır yayınlanmaması izleyiciyi meraklandırdı. 10 yılı aşkın süredir ekranlarda yer alan ve sevilen programın yeni bölümlerinin yayınlanmaması seyircinin dikkatini çekti.

Ekranların sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster, 16 Eylül Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümünün ardından bir daha yeni bölümleri

yayınlanmadı. Atv'nin yayın akışında yer almayan programın neden yayınlanmadığı ilgili kişilerden resmi bir açıklamanın gelmemesi izleyiciyi

meraklandırdı.

Her hafta büyük bir heyecanla takip edilen Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yeni sezon çekimlerinin başlamasıyla seyircisini heyecanlandırdı.

Ancak yeni sezonun başlamasından çok kısa bir süre sonra 3 hafta üst üste yayın akışında yer almaması izleyicinin dikkatinden kaçmadı.

Kulislerde yer alan bilgilere göre; sevilen program Kim Milyoner Olmak İster'in yayından kaldırılmadığı ancak çekimlerin yetimemesiyle ilgili

bazı aksaklıklar olduğu ifade ediliyor. Kulislerde ayrıca, programın yeni bölüm çekimlerinin devam ettiği yönünde bilgilere de yer verilirken,

önümüzdeki haftalarda yeni bölümlerinin seyirciyle buluşacağı konuşuluyor.

Her Cuma akşamı saat 20:00'da yeni bölümleri yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programının, önümüzdeki haftalarda yeni bölümlerinin

yayınlanması bekleniyor.