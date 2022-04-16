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Gündem Kim kulağını çekti? Cem Yılmaz’ın abisinden müthiş geri vites!
Gündem

Kim kulağını çekti? Cem Yılmaz’ın abisinden müthiş geri vites!

Cem Yılmaz’ın senarist ve yazar abisi Can Yılmaz, ‘Siz kaç liralık domates vaat ediyorsunuz’ sözleriyle muhalefeti eleştirdi fakat kulağının çekilmesinin hemen ardından ise paylaşımını sildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 22:43:00 -
Kim kulağını çekti? Cem Yılmaz’ın abisinden müthiş geri vites!

Komedyen Cem Yılmaz’ın abisi, senarist ve yazar Can Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla muhalefete tepki gösterdi.

Muhalefete yüklendi

Liderlerin ve vekillerin açıklamalarını eleştiren Can Yılmaz, “Siz kaç liralık domates vaat ediyorsunuz” diye sordu. 

Can Yılmaz Twitter paylaşımında, “Sevgili muhalif parti yöneticileri, Lütfen günlük zam oranlarını tekrar tekrar sosyal medyada paylaşmayı bırakın, domatesin kaç lira olduğunu bilmeyen kalmadı. Asıl merak edilen, siz kaç liralık domates vaat ediyorsunuz, o fiyata nasıl döneceksiniz, halka onu anlatın” ifadelerini kullandı. 

Paylaşımını sildi

Kulağının kimin tarafından çekildiği henüz belli olmayan Can Yılmaz, öyle bir geri vites yaptı ki paylaşımını sildi. 

İşte o silinen paylaşım: 

 

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