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Dünya

Kim Jong-Un'un yerine kim geçecek? Kuzey Kore lideri kim olacak?

Kim Jong-Un'un yerine kim geçecek? Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un öldüğü iddiası güdeme bomba gibi düştü. Tüm dünyada geniş yankı uyandıran iddianın ardındansa resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle pek çok kişi “Kuzey Kore’nin yeni lideri kim olacak?” , “Kuzey Kore’nin yeni lideri Kim Yo Jong mu olacak?” , “Kim Jong-Un'un yerine geçecek isim” konularını araştırıyor. Peki, Kuzey Kore lideri kim olacak?

2020-04-25 12:46:00 -
Kim Jong-Un'un yerine kim geçecek? Kuzey Kore lideri kim olacak?

Tüm dünya Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un öldüğü yönündeki haberle çalkalanıyor. Ancak konu hakkında halen resmi bir açıklama gelmedi. İşte, detaylar.

Kim Jong-Un'un yerine kim geçecek? Kuzey Kore lideri kim olacak?

Çin'de yayın yapan HKSTV Hong Kong Televizyonu'nun müdür yardımcısı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti. Haber sitesi Daily NK ise Kim'in 12 Nisan'da ülkenin doğu kıyısındaki Hyangsan kentinde kalp ameliyatı geçirdiğini ve Kumkant Dağı'ndaki villasında tedavi gördüğünü yazdı. Ancak Kim Yo Jong’un sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Kim Jong-Un yerine kız kardeşi Kim Yo Jong’un geçeceği ileri sürüldü.

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