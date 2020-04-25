Kim Jong-Un'un yerine kim geçecek? Kuzey Kore lideri kim olacak?

Kim Jong-Un'un yerine kim geçecek? Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un öldüğü iddiası güdeme bomba gibi düştü. Tüm dünyada geniş yankı uyandıran iddianın ardındansa resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle pek çok kişi “Kuzey Kore’nin yeni lideri kim olacak?” , “Kuzey Kore’nin yeni lideri Kim Yo Jong mu olacak?” , “Kim Jong-Un'un yerine geçecek isim” konularını araştırıyor. Peki, Kuzey Kore lideri kim olacak?