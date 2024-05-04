Kim Jong Un'un şarkısı Tiktok'ta hit oldu! Binlerce etkileşim aldı

Kuzey Koreli diktatör Kim Jong Un iki hafta önce yayınlanan propaganda şarkısı, Tiktok'ta en çok dinlenenler arasına girdi.

Amerika'yı yok etme planlarından bahsdilen propaganda şarkısı, Z kuşağı kullanıcılarının sentetik-elektro pop ile ortalıkta dolaşmasıyla internette viral hale geldi.

Tiktok kullanıcıları şarkının melodilerinin güzel olduğu yönünde yorumlarda bulunurken, uzmanlar şarkının içinde gizli mesajlar olduğunu belirtiyor.

Kim Yong Un'a övgü yapılıyor

Kuzey Kore müziğini araştıran Cambridge Üniversitesi akademisyeni Alexandra Leonzini, ''Propaganda şarkılarında melodilerin basit, erişilebilir ve insanların kolaylıkla kavrayabileceği bir şey olması gerekir. Melodilerin aynı zamanda çoğu insan tarafından söylenebilecek bir ses aralığına sahip olması da gerekir. Gençler şarkının ritmini ilgi çekici bulmuş olabilir ama içerik tamamen propaganda amaçlı yapılmış'' ifadelerini kullandı.

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