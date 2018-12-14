Kim Jong-un'u tehdit ettiler! 'Onu yakalayacağız'

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Güney Kore lideri Moon Jae-in’i Seul’de ziyaret etme planı, Güney Koreliler tarafından tepkiyle karşılandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un Güney Kore lideri Moon Jae-in’i Seul’de ziyaret edeceği tartışmaları ülkenin gündemine oturdu. İki Kore’nin uzlaşma sürecinde Kim yönetimi 2018'de Seul'e diplomatik ziyaretin söz konusu olduğunu söyledi. Fakat belirlenmiş bir tarih henüz yok.

Bu habere tepki gösteren birçok Güney Koreli ziyareti protesto etmek için sokaklara döküldü. Eylemciler, Kim'in 'cezalandırılması' için Seul’e ayak basar basmaz tutuklanması gerektiğini söylüyor.

"Onu yakalayacağız"

Güney Kore’de aşırı sağcı Kore Vatanseverler Partisi lideri Ji-yeon, “[Kim] bizim topraklarımıza adım atar atmaz onu yakalayacağız ve ardından başına gelenlerin sorumluluğunu kimse üstlenemeyecek.” dedi. Seul polisi ise, bu iddialar hakkında yorum yapmayı reddetti.

Pyongyang’da eylülde yapılan zirvede Kim, Moon’a Seul’ü ‘en yakın zamanda’ ziyaret edeceğini söylemişti.

Bunun ardından, Kuzey Kore yetkilileri önce bu yıl içinde ziyaretin gerçekleşeceğini duyurmuş daha sonra ise yakın bir tarihte görüşmenin planlarında olmadığını belirtmişti.