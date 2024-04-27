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Dünya Kim Jong-un'dan orduya talimat!
Dünya

Kim Jong-un'dan orduya talimat!

Yeniakit Publisher
2024-04-27 23:11:00 -
Kim Jong-un'dan orduya talimat!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin muharebe kapasitesinin artırılması için daha fazla subay yetiştirilmesi yönünde talimat verdi.

Ülkenin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore lideri Kim, başkent Pyongyang'daki Kim Il Sung Askeri Üniversitesinde Kore Halk Ordusunun 92. kuruluş yılı töreninde konuştu.

Kim, askeri akademinin ana görevinin, yetenekli komutanlar yetiştirmek olduğuna işaret ederek, ülkenin muharebe kapasitesinin artırılması için daha fazla subay yetiştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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