Kim Jong-un işlediği cinayeti Trump'a anlatmış

Gazeteci Robert Woodward'ın sadece bir kısmı basına servis edilen Öfre isimli kitabı şimdiden tartışmalara yol açtı. Trump'ın, 2018'de Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgiler verdi.

Yanlanacak kitapta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ABD Başkanı Donald Trump'ı etkilediğinden bahsedildi.

Kim Jong-un'un kendisine her şeyi anlattığını söyleyen Trump, Woodward'a konuyla ilgili verdiği mülakatta, Kim'in kendisine amcasını nasıl öldürttüğünü detayları ile anlattığını iddia etti.

Trump'ın ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) Kuzey Kore ile nasıl ilgileneceğini bilmediğini söylediği de iddia ediliyor.

Kimsenin bilmediği gizli silahlar var

Yeni kitapta Trump'ın 2017'de ABD ile Kuzey Kore arasındaki tansiyona ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi. Trump, Kuzey Kore'nin gizli silahları olduğunu belirtirken; Kim jong-un'un kimsenin yapamadığı nükleer silahlar inşa ettiği, ellerinde Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in duymadığı silahların olduğunu söylediği belirtildi.