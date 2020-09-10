  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kim Jong-un işlediği cinayeti Trump'a anlatmış
Dünya

Kim Jong-un işlediği cinayeti Trump'a anlatmış

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump arasında geçen diyalogları yeni yayınlancak kitabında anlatan Gazeteci Robert Woodward, Jong-un'un amcasını nasıl öldürdüğünü Trump'a anlattığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 23:00:00 -
Kim Jong-un işlediği cinayeti Trump'a anlatmış

Gazeteci Robert Woodward'ın sadece bir kısmı basına servis edilen Öfre isimli kitabı şimdiden tartışmalara yol açtı. Trump'ın, 2018'de Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgiler verdi.

Yanlanacak kitapta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ABD Başkanı Donald Trump'ı etkilediğinden bahsedildi.
Kim Jong-un'un kendisine her şeyi anlattığını söyleyen Trump, Woodward'a konuyla ilgili verdiği mülakatta, Kim'in kendisine amcasını nasıl öldürttüğünü detayları ile anlattığını iddia etti.

Trump'ın ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) Kuzey Kore ile nasıl ilgileneceğini bilmediğini söylediği de iddia ediliyor.

Kimsenin bilmediği gizli silahlar var

Yeni kitapta Trump'ın 2017'de ABD ile Kuzey Kore arasındaki tansiyona ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi. Trump, Kuzey Kore'nin gizli silahları olduğunu belirtirken; Kim jong-un'un kimsenin yapamadığı nükleer silahlar inşa ettiği, ellerinde Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in duymadığı silahların olduğunu söylediği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 şehir için yeni karar
Gündem

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 şehir için yeni karar

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 şehir için yeni kararlar alındı.
Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi konusu ne?
Medya

Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi konusu ne?

Masumlar Apartmanı oyuncuları, TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi konusu, Masumlar Apartmanı ilk bölüm fragmanı ve dizi hakkında ayrıntılar hab..
Gezici Alabora'dan ayyaşlara 'büyük' hizmet! 'Online meyhane' açtı
Gündem

Gezici Alabora'dan ayyaşlara 'büyük' hizmet! 'Online meyhane' açtı

"Mesele ağaç değil sen hala anlamadın mı?" diyerek Gezi kalkışmasında vandalları sokağa davet eden daha sonrada yurtdışına kaçan Memet Ali A..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı