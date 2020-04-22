'Kim Jong-un durumu ağır' iddiası! Yerine kimin geçeceği belli oldu!

Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin spekülasyonların uluslararası kamuoyuna düşmesinin ardından sessizliğini koruyan Kuzey Kore basını, 'rutin' haberlerini sürdürdü. İddialara hiç değinmeyen basın, Kim'in eski açıklamalarını haberleştirdi ve daha önce çekilmiş fotoğraflarını kullandı. Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA ve resmi gazete Rodong Sinmun, olağan haberlerini vermeyi sürdürdü ancak liderlerinin sağlık durumuyla ve nerede olduğuyla ilgili bir bilgi vermedi.

Yerine kim geçecek?

Kim Jong-un, babası Kim Jong-il'in 2011'de kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından yönetimi devralan üçüncü nesil aile üyesi oldu. Kim Jong-un'un hayatını kaybetmesinin ardından yerine kimin geçeceği ise tartışma konusu oldu.

"Çocuğu varsa yerini alabilir"

Kim'in bir çocuğu olup olmadığına dair açık ve kesin bir bilgi olmaması da durumu karmaşıklaştırırken, uzmanlara göre bir çocuğu varsa, ülkeyi yönetecek yaşa gelene kadar Kim'in kız kardeşi ve ona sadık isimler yönetimi devralabilir.

En güçlü aday kız kardeşi

Kim'in halefi olarak gösterilen en güçlü aday ise kız kardeşi Kim Yo-jong oldu. Kız kardeş Kim, son iki yılda devlet yönetiminde bir hayli ön plana çıktı. İşçi Parti'nin politbürosuna seçilen, parlamentoya giren Kim, İşçi Partisi Merkez Komitesi Daire Direktörü Birinci Yardımcısı konumunda bulunuyor. Kim, ayrıca nisan başından beri çeşitli resmi etkinliklerde abisini temsil ediyordu.

Dedesinin doğum yıldönümüne katılamadı

Kim Jong-un'un 15 Nisan'da ülkenin kurucusu olan dedesi Kim Il-sung'un doğum yıldönümü nedeniyle düzenlenen ve ülkenin en önemli etkinlikleri arasında yer alan kutlamalara katılmaması sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.

'Durumu ağır' iddiaları

Kim'in sağlık durumuyla ilgili iddialar ilk olarak CNN tarafından dile getirilmişti. CNN, ABD'li yetkililerin açıklamalarını dayanak göstermişti.

Ancak Güney Koreli yetkililer bunu doğrulayamadıklarını ve 'Kuzey Kore'de 'olağan dışı bir durum' tespit etmediklerini duyurmuştu. Benzer şekilde Çinli yetkililer de haberlerin doğruluğundan şüphelendiklerini açıklamıştı.

ABD'li yetkililer durumu yakından izlediklerini söylerken, Başkan Donald Trump ise "İyi olmasını diliyorum, aramızda iyi bir ilişki var" demişti.