



ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'un başkanı Halil Ünal, talip çıkması durumunda yönetimi devretmeye hazır olduklarını söyledi.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Halil Ünal, ortak sevdaları Eskişehispor'a destek veren, yönetime niyetli olan herkesin yanında duracaklarını kaydetti.

Eskişehirspor Kulübü Yönetim Kurulunun yarın akşam bir toplantı yapacağını ve büyük olasılıkla genel kurul kararı alacağını ifade eden Ünal, şöyle konuştu:

"Biz her defasında çağrıda bulunuyoruz. Kim istiyorsa buyursun gelsin, Eskişehirspor'u teslim edelim. Zaman da kaybetmesin. Biz de sonuna kadar destek verelim, yardım edelim ama bunlar maalesef olmuyor. Herkesin amacı, Eskişehirspor'un bulunduğu kaos ortamından kurtarılması. Kaldı ki zaten bir genel kurul kararı alınacak. Eğer öyle bir niyet varsa, biz sonuna kadar yanında oluruz. Kimseye kırgın olmayız. Eskişehirspor bizim için her şeyden önce geliyor."

Ünal, son günlerde sosyal medyada bazı grupların şahsına, kulübe ve camiaya saldırdığını da dile getirerek, "Bunlar bir azınlık ama yine de doğru bulmuyorum, kınıyorum." ifadelerini kullandı.



