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Kim İstanbul'a geldi
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Spor Kim İstanbul'a geldi
Spor

Kim İstanbul'a geldi

Porto ve Tottenham'ın istediği isim olan Min-Jae Kim ile anlaşan Fenerbahçe, yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 08:15:00 -
Kim İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim'i İstanbul’a getirdi.

Türk Hava Yolları’nın (THY) Seul uçağı ile 04.20’de İstanbul Havalimanı’na gelen Min-Jae Kim’i karşılamaya Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile idari menajer Emir Yolaç geldi.

Min-Jae Kim, yaptığı açıklamada İstanbul’a geldiği için mutlu olduğunu ifade ederken teknik direktör Vitor Pereira ile de öncesinde görüştüğünü belirtti. Güney Koreli futbolcu daha sonra sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesi için kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

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