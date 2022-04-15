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Spor Kim gelirse gelsin farketmez, O'nun yeri garanti!
Spor

Kim gelirse gelsin farketmez, O'nun yeri garanti!

Beşiktaş'ın başında sayısız teknik adamla çalışma fırsatı bulan Necip Uysal, yeni gelen Valerien Ismael'in de en büyük jokeri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Cezalı Welinton'un yerinde Ismael'in taktik idmanlarında Necip'i oynattığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 15:28:00 -
Kim gelirse gelsin farketmez, O'nun yeri garanti!

Giresunspor ile pazar günü oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta kart cezalısı Welinton'un yerine savunmada Necip'in oynaması bekleniyor.

Giresunspor ile pazar günü oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş 'ta Alanya maçına göre kadroda zorunlu değişiklik yapılacak.

Savunmada Necip oynayacak

Necip Uysal Ismael'in de jokeri olacak gibi gözüküyor. Kart cezalısı Welinton'un yerine savunmada Necip'in oynaması bekleniyor.

Valerıen Ismael'in savunma üçlüsünü Vida, Montero, Necip'ten kurmayı düşündüğü öğrenildi.

Tecrübeli futbolcu bu sezon 26 maçta 1552 dakika forma giydi.

 

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