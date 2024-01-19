İş bilmez CHP'li belediyeler özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana başta olmak üzere yönettikleri tüm şehirlerde halka "yeter" dedirtti.

Hizmet göremeyen Beşiktaş ilçesinin sakinleri de CHP'li Rıza Akpolat'ı eleştiriyor.

Akpolat ilçede, insanlardan aldığı oylarla; kedilere, köpeklere ve heykellere hizmet etmesiyle tanınıyor.

Sosyal medyada son olarak Ortaköy Meydanı'nda kaydedilen fotoğraf kareleri gündem oldu.



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Meydandaki kavşağa heykel diken, başıboş sokak köpeklerini güvenli alanlara taşıyıp toplum huzurunu sağlamaktan ise onları çoğaltmaya yönelik icraatler yapan ve kedi evleri kuran Akpolat'a ilçe sakinleri, "Kim demiş 'CHP hizmet etmez' diye! İşte Ortaköy meydanı" sözleriyle tepki gösterdi.