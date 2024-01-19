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Siyaset Kim demiş 'CHP hizmet etmez' diye! İşte Ortaköy meydanı
Siyaset

Kim demiş 'CHP hizmet etmez' diye! İşte Ortaköy meydanı

Yeniakit Publisher
2024-01-19 21:44:00 -
Kim demiş 'CHP hizmet etmez' diye! İşte Ortaköy meydanı

CHP'li Beşiktaş İlçe Belediye Başkanı Rıza Akpolat insanlardan aldığı oylarla; kedilere, köpeklere ve heykellere hizmet ediyor.

İş bilmez CHP'li belediyeler özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana başta olmak üzere yönettikleri tüm şehirlerde halka "yeter" dedirtti.

Hizmet göremeyen Beşiktaş ilçesinin sakinleri de CHP'li Rıza Akpolat'ı eleştiriyor.

Akpolat ilçede, insanlardan aldığı oylarla; kedilere, köpeklere ve heykellere hizmet etmesiyle tanınıyor.

Sosyal medyada son olarak Ortaköy Meydanı'nda kaydedilen fotoğraf kareleri gündem oldu.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Meydandaki kavşağa heykel diken, başıboş sokak köpeklerini güvenli alanlara taşıyıp toplum huzurunu sağlamaktan ise onları çoğaltmaya yönelik icraatler yapan ve kedi evleri kuran Akpolat'a ilçe sakinleri, "Kim demiş 'CHP hizmet etmez' diye! İşte Ortaköy meydanı" sözleriyle tepki gösterdi.

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