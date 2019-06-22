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Kim bu Özge Ulusoy? Özge Ulusoy kaç yaşında ve ne iş yapmakta?

Sosyal medyada Özge Ulusoy’un kim olduğu merak ediliyor. Annesi belediye başkanlığı yapmış babası ise emekli askeri hakimdir. Özge Ulusoy Arka Sokaklar'da rol almaya başladı ve bir sezon boyunca “Yeliz Öğretmen” karakterini canlandıran Özge Ulusoy, kendisinin ilk sineması filmi olan Kutsal Damacana: Dracoola'da başrolde oynadı. Peki Özge Ulusoy kimdir? Özge Ulusoy nereli ve kaç yaşında? Özge Ulusoy hangi filmlerde oynadı?

22 Haziran 2019 Cumartesi 08:23
Kim bu Özge Ulusoy? Özge Ulusoy kaç yaşında ve ne iş yapmakta?

Sosyal medyada Özge Ulusoy’un kim olduğu merak ediliyor. Annesi belediye başkanlığı yapmış babası ise emekli askerî hâkimdir. Özge Ulusoy Arka Sokaklar'da rol almaya başladı ve bir sezon boyunca “Yeliz Öğretmen” karakterini canlandıran Özge Ulusoy, kendisinin ilk sineması filmi olan Kutsal Damacana: Dracoola'da başrolde oynadı.

Özge Ulusoy kimdir?

Özge Ulusoy 28 Ekim 1982 (36) yılında Ankara'da dünyaya geldi.  2001 yılında dünyanın en prestijli model ajanslarından Amerikan Elite Modellik Ajansı'nın düzenlediği bir güzellik organizasyonu olan Elite Model Look'a katıldı ve üçüncülük unvanını kazandı. Aynı zamanda 2003 senesinin Miss Turkey 2003 (Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması) yarışmasında ikinci seçilen ve bunun ardından Panama'da dünyanın en prestijli güzellik yarışması olan Miss Universe katılan Özge Ulusoy  Uğurkan Erez ile tanıştı ve profesyonel modellik hayatına Cengiz Abazoğlu defilesi ile adım attı. 2007'de FOX TV'de yayınlanan Senin Uğruna dizisinde Rafet El Roman ile başrolde oynadı. Aynı yıl Uğurkan Erez Ajans'a geçti ve hâlen o ajansa bağlı olarak çalışmaktadır. Bu sırada modellik kariyerine önemli modacıların ve firmaların defileleriyle devam etti. 

Önce 2006 yılında ilk sezonda daha sonra 2008 yılında üçüncü sezonda, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, Kanal D'de yayınlanan polisiye dizisi Arka Sokaklar'da rol almaya başladı ve bir sezon boyunca “Yeliz Öğretmen” karakterini canlandıran Özge Ulusoy, 2010 yılında Ferruh Taşdemir ile bir gün süren olaylı evliliği ile adından söz ettirdi. Yine 2010 yılında Star TV'nin Ateşe Yürümek adlı dizisinde Yavuz Bingöl, Ahu Türkpençe ve Şerif Sezer'le birlikte rol aldı. 2011 yılında, kendisinin ilk sinema filmi olan Kutsal Damacana: Dracoola'da başrolde oynadı. Ona yine başrolde Ersin Korkut ve Şahin Irmak eşlik etti. Aynı zamanda rock grubu Badem'in Sen Ağlama, Kalpsiz, Geceyedir Küsmelerim ve Yorgunum kliplerinde rol aldı. İlker İnanoğlu ile yıllarca beraberliği uzun süre konuşulan manken Özge Ulusoy, ünlü Amerikan formatı Survivor'ın Türk versiyonu olan, Show TV'de yayınlanan ve prodüksiyonu Acun Medya tarafından yapılan Survivor Ünlüler-Gönüllüler adlı reality television game show programında Ünlüler Grubu'nda 2 Nisan 2011 tarihinden 6 Haziran 2011 tarihine kadar Dominik Cumhuriyeti'nde yarışmış ve yarışmaya beşinci olarak veda etmiştir.Yarışmadan döndükten bir süre sonra popüler tv programı Bugün Ne Giysem? de yarışmacıların hazırlanıp jüri önüne gönderildiği Uğurlu Oda'yı yönetti. Daha sonra ise Uğurlu Oda'yı bırakıp jüri koltuğuna geçmiştir. İzmirli bir ailenin en küçük çocuğu olan Özge Ulusoy'un ablası, Bahçeşehir Üniversitesi'nde ve Marmara Üniversitesi'nde doçent öğretim üyesidir, annesi Ankara'da belediye başkanlığı yapmıştır, babası ise emekli askerî hâkimdir.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 08:23
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