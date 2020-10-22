Kilosundan kurtulmak için başladığı karatede "yılın sporcusu" seçildi

DİYARBAKIR (AA) - AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da Türkiye Karate Milli Takımı ve Bağlar Belediyespor Kulubünün sporcusu Sena Kızılaslan, aşırı kilosu ve hiperaktivite bozukluğundan kurtulmak için başladığı karatede başarıdan başarıya koşuyor.

6 yıl önce 10 yaşındayken yaklaşık 50 kilogram ağırlığında olan Sena, hem kilosundan hem de hiperaktivite bozukluğundan kurtulması için babası Şeyhmus Kızılaslan'ın yönlendirmesiyle karate ile tanıştı.

Bu branşta hırsla çalışmalarını sürdürürken 5 ayda 35 kilograma düşen Sena Kızılaslan, Batman'da yapılan "İller Arası Karate Turnuvası"nda ilk kez çıktığı müsabakada üçüncülük elde etti.

Antalya'daki Türkiye Minik Yıldızlar Karate Şampiyonası'nda tüm rakiplerini yenerek Türkiye Karate Şampiyonu olan, ardından Türkiye Karate Milli Takımı'na seçilerek milli sporcu olan Sena, Balkan Karate Şampiyonası'nda ülkeyi temsil etme hakkına kavuştu.

Milli takım seçmelerinde 54 kiloda şampiyon olan, Ümit Genç ve 21 Yaşaltı Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli takıma seçilen Sena, Diyarbakır'da milli takım adına Avrupa'ya giden ilk sporcu unvanına kavuştu.

Sena Kızılaslan, Türkiye Karate Şampiyonluğu da olmak üzere 6 yılda elde ettiği derecelerle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen "Amatör Spor Haftası"nda 4 yıl üst üste yılın "en"leri arasına girerek "yılın sporcusu" unvanını kazandı.

Milli takımda bu yıl Macaristan'da yapılan Avrupa Karate Şampiyonası'na katılan, takım halinde Avrupa ikinciliği kazanan, 5 kez yurt dışında gerçekleşen özel müsabakalarda dereceye giren Sena, kendi kategorisinde büyük başarılara imza attı.









- Kilolarından kurtulurken şampiyonluklara imza attı

Sena Kızılaslan AA muhabirine, çocuk yaşta başladığı karateyi 6 yıldır aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Sporda ilerleyerek bu branşa başlama gayesi olan aşırı kilolarından kurtulduğunu anlatan 16 yaşındaki Sena, en önemlisi şampiyonluğa ilerlediğini belirtti.

"Yılın sporcusu ödüllerini aldım. Diyarbakır karate tarihinde ilk Avrupa'ya giden sporcu unvanını aldım." diyen milli sporcu, son bir yılda Balkanlar ve Avrupa'ya gitmesinde kendisine maddi ve manevi destek sunan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile başarısında büyük payı olan Türkiye Karate Milli Takımı ve Bağlar Belediyespor Kulübü başantrenörü Mehmet Yazar'a teşekkür etti.

Sena, sporun hiçbir şekilde eğitim hayatına engel olmadığını dile getirerek, "Sporda disiplini öğreniyorsun. Okulumda da sporun bana çok katkısı oldu. Kız çocuklarına karateye veya herhangi bir spor dalına başlamalarını tavsiye ediyorum. Şiddet olaylarına karşı da kendilerini korumaları için başlamalılar." diye konuştu.





- "İlk maçında üçüncü olmasıyla ondaki ışığı fark ettik"

Milli antrenör Ayşe Meryem Yazar, 6 yıl önce Sena'nın karateye başladığını, öncelerde sürecin oyun odaklı geçtiğini söyledi.

Bölge şampiyonasında Sena'yı da yarışmaya dahil ettiklerini ifade eden Yazar, "İlk maçında üçüncü olmasıyla ondaki ışığı fark ettik. Sena kilo probleminin ve hiperaktivite sorununun çözülmesinin yanı sıra artık başarıya doğru da yol almaya başladı. Antrenmanlar çok olduğu için kilo vermesi hızlandı. Hiperaktiviteyi de dizginlemiş oldu." şeklinde konuştu.

Yazar, Sena'nın hem antrenmanları hem de eğitim öğretimi birlikte yürüttüğünü, eğitim hayatından ve spordan hiçbir zaman ödün vermediğini kaydetti.

Son bir yılda Sena'da karatede ciddi yükseliş görmeye başladıklarını bildiren Yazar, şöyle konuştu:

"Benim için de büyük tecrübe oldu. Geçen yıl Diyarbakır'da gerçekleştirilen Türkiye Karate Şampiyonası'nda Sena Türkiye şampiyonu oldu. Balkanlara milli takımda, kentteki müsabakaya ise Bağlar Belediyesini temsil ederek gittik. Balkan şampiyonu oldu. Daha sonra Avrupa şampiyonası seçmelerinde rakiplerini yenip, kendi kilosunda şampiyon olarak Avrupa biletini kaptı."