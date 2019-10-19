Kilosu 60 lira! Ağına 10 kiloluk levrek takıldı Bursa'da bir balıkçının ağına 10 kiloluk levrek takıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde balıkçının ağlarına 10 kiloluk levrek balığı takıldı. Piyasada nadir bulunan bu balık kilosu 60 liradan balıkçı tezgahında satışa çıktı. Mudanyalı balıkçı Abdullah EmreMarmara denizine attığı ağlarını toplarken 10 kiloluk levrek takıldığını gördü. Uzun zamandır bu kadar büyük levrek balığı yakalamayan balıkçı büyük sevinç yakaladı. Abdullah Emre'nin yakaladığı 10 kiloluk levrek balığı Mudanya'da Tahir Balıkçılık tarafından kilosu 60 liradan satışa çıktı.

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