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Ekonomi Kilosu 40 bin TL! Gagauzya'ya gidip yetiştirmeye başladılar
Ekonomi

Kilosu 40 bin TL! Gagauzya'ya gidip yetiştirmeye başladılar

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisi Gagauzya'da da yetiştiriliyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 18:51:00 -
Kilosu 40 bin TL! Gagauzya'ya gidip yetiştirmeye başladılar

İstanbul’da tekstil sektöründe çalışırken emlak danışmanı Ercan Sert ile hayatını birleştiren Ludmila Sert, Safranbolu’dan aldığı soğanlarla Gagauzya’daki köyüne Safran tarlası kurdu. İşlerini bıraktıktan sonra Gagauzya’ya dönen Ludmila-Ercan Sert çifti, Safranbolu’dan getirdikleri Safran soğanları ile Beşalma’da üretim yapıyor.

Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan ve bu yıl kilosu 40 bin liradan satılması dolayısıyla "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran bitkisinin yetiştirilmesi için Gagauzya’nın toprağının ve ikliminin oldukça uygun olduğunu belirten Sert çifti, “İstanbul’un yoğun temposundan sıkıldık ve köyümüze dönerek tarımla uğraşmaya karar verdik. Moldova ve Gagauzya aslında komünizm döneminde çok ciddi tarım yapılan bir ülke. Uçsuz bucaksız üzüm bağları, meyve bahçeleri, arpa, buğday ve ayçiçek tarlaları ile yıllarca Sovyetler Birliği'ni doyuran bölgelerden birisi. Biz farklı bir üretim yapalım istedik ve işe de Safranbolu’dan getirdiğimiz soğanlarla safran üreterek başladık. İlk yıl deneme amaçlı dikim yaptığımız tarlamızda 500 gram ürün aldık. İklim ve toprak çok uygun, hedefimiz üretimi artırmak. Deneme amaçlı internet sitelerine koyduğumuz satış ilanlarına inanılmaz derecede ilgi oldu ve ciddi bir talep aldık. Hatta Romanya ve Ukrayna gibi çevre ülkelerden de talepler oldu. Satış fiyatı da Safranbolu’nun çok çok üzerinde. Bunun dışında bir de badem bahçesi kurduk" ifadelerini kullandı.

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