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Ekonomi Kilosu 10 TL'ye düştü, talep patladı
Ekonomi

Kilosu 10 TL'ye düştü, talep patladı

Karadeniz'de son günlerde bol miktarda avlandığı için kilogram fiyatı 10 liraya kadar inen hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 16:30:00 -
Kilosu 10 TL'ye düştü, talep patladı

Sezonun açılışını bol palamutla yapan balıkçıların tezgahlarını bugünlerde hamsi şenlendiriyor. Bol miktarda avlanan hamsi, kilogramı 10-20 TL'den satılıyor.

Hamsinin fiyatının indiğini gören vatandaşlar balık tezgahları önünde kuyruk oluşturdu. Altınordu ilçesinde balık satan Aydın Ceylan, hamsi avının hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdüğünü belirtti.

Bu sezon avcılıktan memnun olduklarını ve tezgahların balık çeşitleri ile dolduğunu belirten Ceylan, palamuttan sonra hamsinin bollaşmaya başlamasının mutluluk verici olduğunu bildirdi.

Ceylan, 1 Eylül tarihinden itibaren güzel palamut avcılığı yapıldığını belirterek, "Hala da devam ediyor. Tezgahlarda gördüğünüz gibi hala palamut var. Karadeniz bu sene bereketli, avcılık güzel." ifadelerini kullandı.

Balık fiyatlarının da gayet uygun olduğunu vurgulayan Ceylan, "Şu an Karadeniz hamsisi çıktı. Fiyatı 10-15 lira. Bugün daha bol. Mezgidimiz de bol, fiyatı da 20 lira. İstavritin kilosu 30, tirsinin 20, sarı kanat çinekop 60 lira." dedi.

Ceylan hamsi satışının 2-2,5 ay kadar süreceğini, ardından istavrit, mezgit ve barbunun çoğalacağını belirtti. Hamsi satın alan Fevzi Ergelen de bollaşması sayesinde artık herkesin balık yiyebileceğini kaydetti. Halil Aslantürk de "Hamsi özellikle Karadeniz bölgesi için vazgeçilmez bir gıdadır. Fiyatların düşmesi de daha rahat tüketebilmek için güzel oldu." diye konuştu.

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