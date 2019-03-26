Kilo vermek isteyenlerin kurtarıcısı 5 kahvaltı önerisi

Bahar geldi ve kadınların en büyük sorunu olan 'kilo kabusu' hortladı. Peki, kış mevsiminde alınan kilolar hızlıca nasıl uçup gidecek? Elbette düzenli ve sağlıklı beslenme programının yanı sıra spor yapmak çok önemli. Tabi uygulayacağınız diyet programı aldığınız kiloyla ilintili. Sıkı bir diyete başladınız ve her gün aynı şeyleri yemekten sıkıldıysanız size şahane 5 kahvaltı önerisiyle geldik. İşte, yüzünüzde gülücükler açtıracak o beş öneri;

Meyveli müsli

Sabahları ferah bir kahvaltıyla güne başlamak istiyorsanız; yoğurt tercih edebilirsiniz. Dilerseniz evde yaptığınız müsli ya da hazır aldığınız karışımı yoğurt ve meyvelerle süsleyebilirsiniz.

*2 yemek kaşığı müsli

*4 yemek kaşığı yoğurt (Dilerseniz light)

*Mevsim meyveleri

*Bal

Kabaklı omlet

Sıkı bir kahvaltı yapmak istiyorsanız; ilk tercihiniz kabak olabilir. Nasıl mı? Şahane bir omletle bunu başarabilirsiniz.

*1 yeşil kabak

*2 yumurta

*Dereotu

*Tercihen çörekotu

Rendelediğiniz kabakları yumurta ile iyice çırptıktan sonra tavaya boşaltın. Servis sırasında dereotu ve çörekotu ile omletinizi süsleyebilirsiniz. Dilerseniz bu iki ürünü pişirme sırasında tavaya da ekleyebilirsiniz. Tercih sizin…

Kırmızı biber tostu

Kahvaltıda tostsuz doymayanlardan mısınız? O zaman bu tarif tam size göre. Yapmanız gereken kırmızı biberlerin içini iyice temizledikten sonra arasına lor peyniri koyup tost makinesinde şahane bir tost hazırlamak.

*1 adet kırmızı biber

*Lor peyniri

*Çörek otu

*Kuru nane

Muzlu kanepe

Yoğun tempoda aç kalmamak için hızlı bir önerimiz var. Bir dilim kepek ekmeğinin üzerine biraz fıstık ezmesi sürdükten sonra kahvaltınızı muz dilimleri ve susamla süsleyebilirsiniz.

*Bir dilim kepek ekmeği

*Yarım muz

*Fıstık ezmesi

*Susam

Chia tohumlu kahvaltı

Bu tarifi geceden hazırlamanız mümkün. Chia tohumu, bal, süt ve yulaf ezmesini karıştırıp buzdolabına atarsanız; sabah şahane bir kahvaltıyla güne merhaba demeniz mümkün.

*300 ml süt

*4 yemek kaşığı bal

*Bal

2 yemek kaşığı yulaf