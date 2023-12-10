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Sağlık Kilo vermek artık o kadar zor değil! Gece uyurken kilo vermenin yolları
Sağlık

Kilo vermek artık o kadar zor değil! Gece uyurken kilo vermenin yolları

Yeniakit Publisher
2023-12-10 20:03:00 -
Kilo vermek artık o kadar zor değil! Gece uyurken kilo vermenin yolları

Kilo vermek için sadece diyet yapmanız gerekmediğini, uyurken bile kilo verebileceğinizi biliyor muydunuz?

Fazla kilolardan kurtulmak için diyet programlarına ya da ağır egzersizlere ihtiyacınız yok. Düzenli bir uyku sistemiyle, vücudunuzun uykudayken yağ yakmasını sağlayabilirsiniz.

Uykuda yağ nasıl yakılır?

  • - Erken saatte yatıp erken saatte uyanmaya çalışılmalıdır.
  • - Lavanta, nane ya da roobis çayını gece uyumadan 5-10 dakika önce tüketin.
  • - Günlük öğünlerde kırmızı et yerine balık ya da tavuk eti tüketin.
  • - Gece vakti yemek yemeyin.
  • - Bol miktarda su içmeye çalışın.
  • - Uyumadan önce açma germe egzersizleri ve haftada 1-2 defa spor yapmaya çalışın.
  • - Protein tüketimini ihmal etmeyin.
  • - Oda ısısını azaltın.
  • - Gece uyumadan önce duş alın.
  • - Zifiri karanlıkta uyumaya çalışın.
  • - Biberli gıdaları yemeye çalışın. Yağ yakıcı etkisi ile kilo vermenizi kolaylaştırır.
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