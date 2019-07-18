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Kilo verme garantili şahane bir çay tarifi ile karşınızdayız

Ne yaparsanız yapın kilo veremiyor musunuz? Denenmiş bu tarif ile fazlalıklarınızdan çok hızlı kurtulacaksınız.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:04
Kilo verme garantili şahane bir çay tarifi ile karşınızdayız

Kilo vermek için metabolizmayı harekete geçirmek çok önemli. Bunun için bol bol su tüketmek ve düzenli bir uyku alışkanlığı elde etmek son derece kıymetli. Elbette, bu aşamada metabolizmayı hızlandıracak tarçın, zencefil, zerdeçal gibi baharatları tüketmek de çok kıymetli. Metabolizma hızlandırıcı çaylar hakkında onlarca şey okumuş hatta uygulamış olabilirisiniz. Bu tip hızlandırıcılar çoğu zaman umulan etkiyi göstermez çünkü yalnızca doğru beslenmek kilo vermeye yardım etmez. Günde en az 45 dakika yürüyerek de metabolizmanızı harekete geçirmeye çalışmalısınız.

Hızlı kilo verme formülü

Fazlalıklardan kurtulmak için haftalarca, aylarca uğraştınız ve arzu ettiğiniz sonuca ulaşamadıysanız; size denenmiş ve sonuca ulaşmış bir tarif vermek isteriz. Doğum sonrası kilolarından kurtulmak için de bu çay son derece faydalıdır. Elbette, emziren bir anneyseniz konu hakkında doktorunuzla da görüşmelisiniz. Çünkü yiyip, içtiğiniz her şey bebeği süt vasıtasıyla yakından ilgilendirir.

Yeşil çaylı sodalı metabolizma çayı

Malzemeler:

  • 2 tatlı kaşığı yeşil çay
  • Yarım limon
  • 2,5 su bardağı su
  • 1 şişe maden suyu 

2,5 su bardağı suyu ocağa alıp kaynatın.

Su kaynadıktan sonra çaydanlığa yeşil çayı ilave edin.

Çay 10 dakika kaynadıktan sonra altını kapatın.

Yarım limonu sıkıp, çaya ekleyin.

Limon kabuğunu da çaydanlığa atın.

Hemen ardından 1 şişe maden suyunu çaydanlığa ilave edin.

Çayınızı süzdükten sonra içebilirsiniz.

Hazırladığınız çayı soğukken de tüketebilirsiniz.

Hazırladığınız tüm çayı bir gün içinde bitirmeniz gerekiyor.

 

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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