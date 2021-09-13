Kilo verdiren sütlü yeşil çay diyeti

Vücuttaki ödem ve şişkinliği atmak için işte en hızlı kilo verdiren sütlü çay detoksunun yapılışını sizlerle paylaşıyoruz.

Son zamanların en çok merak edilen ve çok hızlı zayıflatan sütlü yeşil çayı diyetisyenlerinde yağ yakını hızlandırdığı için ara öğünlerde çok önerdikleri yeşil çaydan sonra şimdi de süt eklenerek iyice etkisini arttırdığı bilinmektedir. Yeşil çayın vücuttan çok kolay ödem attırarak kilo vermenizi destekler.

Sütlü yeşil çay diyeti 3 günlük bir detoks programı olarak yapılır. Beslenme programında sütlü yeşil detoksu aynı zamanda yumurta detoksu ile birlikte yapıldığı zaman daha etkilidir.

Sütlü yeşil çay detoksu tarifi

Malzemeler

2 yemek kaşığı yeşil çay

1,5 litre yarım yağlı süt

Yapılışı:



Yağ yakımında oldukça etkili olan bu çayı hazırlarken öncelikle 1,5 litre sütün hepsini bir tencereye koyup kaynatın.

Daha sonra kaynayan sütü ocaktan alın soğuması için bir kenara alın. Tencerenin kapağı kapalı olacak şekilde ılık olana kadar bekletin.

Süt ılık olunca içine 2 yemek kaşığı kadar yeşil çay ekleyin.

Ekledikten sonra tencerenin üstünü temiz bir bezle kapatın. Yaklaşık 20-25 dakika kadar dinlenmesini sağlayın.

Güzelce dinlendirdiğiniz detoks suyunu bir süzgeç yardımıyla süzün ve evde cam şişe varsa içine doldurup ağzını kapatın.