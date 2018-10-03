Kilo kaybı neden oluyor?

Çocuğun kilosunun yaşına uygun olmaması tek başına olabileceği gibi boy kısalığı ile birlikte de olabilir. Ayrıca genetik faktörler de az kilo kaybına olabiliyor. Kilo alamama yakınması ile başvuran çocukların %80'inin 18 aydan küçük olduğu görülüyor.

Büyüme anne karnında başlayarak ergenlik döneminin sonunu kadar devam eden bir süreçtir. Büyüme sabit bir hızla devam etmez. Süt çocukluğu döneminde ve ergenlik döneminde büyüme hızı artar. Çoğu bebek ilk sene sonunda doğum kilosunun üç katına ulaşır. İkinci yıl ise bu artış doğum kilosunun dörtte bire iner. Dolayısıyla bebeğin iştahı da buna paralel olarak azalır. Oyun çağında uygun kalori sağlanamazsa kilo alımında duraklama ve kilo kaybı olabilir.

Sigara kullanma, gebelik esnasında hastalık geçirme gibi sebeplerle anne karnında yeterince gelişemeyen bebekler, ilk yıllarında bu farkı kapatmak için fazlaca kaloriye ihtiyaç duyarlar. Bu bebekler ilk yılda aldıkları fazla kilo artışını daha sonraki yıllarda kendi normallerine göre sürdürürler. Doğumdan itibaren hiç bir problemi olmayan, büyüme eğrisinde sapma olmayan, boyu ve kilosu orantılı olan ama zayıf görünen çocukları daha şişman ve daha uzun boylu yapma çabasına girmek gereksiz ve yanlıştır. Her şeyden önemlisi bu tür arayışlar normal giden gelişimde sapmalara sebep olur. Çocukları her konuda olduğu gibi bu konuda da kıyaslamak son derece hatalı bir davranıştır.

Kilo kaybı sebepleri:

● Yetersiz beslenme

● İlgi eksikliği

● Kronik hastalıklar

● İshal, anjin, kulak iltihabı vb. rahatsızlıklar sonrası

● Alınan besinlerin bağırsaklardan emilmemesi

● Demir eksikliği, toprak, kil, kağıt yeme alışkanlığı

Bebek çok sık aralıklarla emiyorsa bu, gereksindiği besini alıyor anlamına gelmeyebilir. Tam tersine yeterince beslenemediği için sürekli emmeye ve beslenmeye çalışıyor olabilir. Bu durum geçicidir. Bebek büyüme sürecine girdiğinde aldığı süt miktarını arttırmaya çalışır. Ayrıca anne sütünün yetersiz olduğu anlamına da gelebilir. Anne sütünün yeterli olup olmadığını anlamanın bir kaç yolu vardır:

Bebeğin dışkı sayısı, rengi, kıvamı, bezinin her beslemeden önce ıslak bulunması, bebeğin yutkunurken yutma sesi çıkarması, meme emdikten sonra bebeğin mutlu ve halinden memnun olması, annenin sütü geldiğinde göğüslerinin şişmesi, bir meme emzirilirken diğer memeden kendiliğinden süt gelmesi, kilo alımının yaşı ile orantılı olarak devam etmesi.