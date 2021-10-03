Kilo faktörüne dikkat!

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Aytaç Tohma, tüp bebek tedavisinde hem kadında hem de erkekte kilo faktörünün öneminden bahsetti.

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin dikkat etmesi en kritik noktalardan biri vücut kitle indeksleridir. Fazla kilo ya da obezite bireylerin çocuk sahibi olmalarını zorlaştıran, anne adaylarının ise hamilelik süreçlerini zora sokan bir faktördür.

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Aytaç Tohma, çiftlerin çocuk sahibi olmasını engelleyen birçok faktörün olduğunu söyleyerek açıklamalarda bulundu. Yaş faktörü, fiziksel ve genetik problemler ve kronik bir takım hastalıkların başlıca karşılaşılan sorunlar arasında yer aldığını belirten Doç. Dr. Tohma, kişiye göre tedavi haritasının çizilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Aytaç Tohma, “Öncelikle gebelik planlayan çiftlerin ilk aşamada jinekolojik muayenelerini yaptırması gerekiyor. Çiftlerden daha sonra hayat şartlarını normale ve sağlıklı yöne çevirmelerini istiyoruz. Düzenli egzersizlerini yapmaları gerekiyor. İdeal bir kiloya ulaşmaları gerekiyor. Sigara veya alkol kullanıyorlarsa kesmeleri gerekiyor. Aslında gebelik öncesi ve sonrasında düzenli hayata geçiş gibi kabul edebiliriz. Kişi aslında gebelik düşünmeye başladığı andan itibaren doğuma kadar hatta doğumdan sonra emzirme döneminde de yaşamını düzenli ve sağlıklı bir hayat şekline dönüştürmesi gerekir.” diye konuştu.