Kilo almak istiyorsanız bu yöntemi deneyin!
Kilo almak isteyip alamayanlar bu kür tam size göre. Suna Dumankaya'nın tavsiye ettiğibu kürle kilo alabileceksiniz. İşte detaylar...04 Mart 2019 Pazartesi 18:49
Kilo almak isteyip alamayanlar bu kür tam size göre. Suna Dumankaya'nın tavsiye ettiği bu kürle kilo alabileceksiniz. İşte detaylar...
İşte iştah açıcı kür tarifi
Malzemeler
500 gr Üzüm pekmezi,
500 gr Tahin,
200 gr Fındık,
200 gr Ceviz,
200 gr Badem.
Yapılışı
Bütün malzemeler bir kapta karıştırılır. Her gün 2 yemek kaşığı yenir. Düzenli olarak tüketilirse kısa zamanda kilo alınır.
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