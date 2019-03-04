0553 313 94 23

Kilo almak istiyorsanız bu yöntemi deneyin!

Kilo almak isteyip alamayanlar bu kür tam size göre. Suna Dumankaya'nın tavsiye ettiğibu kürle kilo alabileceksiniz. İşte detaylar...

04 Mart 2019 Pazartesi 18:49
Kilo almak istiyorsanız bu yöntemi deneyin!

Kilo almak isteyip alamayanlar bu kür tam size göre. Suna Dumankaya'nın tavsiye ettiği bu kürle kilo alabileceksiniz. İşte detaylar...

İşte iştah açıcı kür tarifi

Malzemeler

500 gr Üzüm pekmezi,

500 gr Tahin,

200 gr Fındık,

200 gr Ceviz,

200 gr Badem.

Yapılışı

Bütün malzemeler bir kapta karıştırılır. Her gün 2 yemek kaşığı yenir. Düzenli olarak tüketilirse kısa zamanda kilo alınır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 18:49
  1. kilo almak için
  2. iştah açıcı yiyecekler
  3. iştah açmak
  4. iştah açıcı besinler
  5. iştah açan besinler
  6. iştah açan besin
  7. zayıflığa çözüm
  8. zayıflık
  9. diyet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa'da koruma altındaki oklu kirpinin öldürülmesi
    1. Şanlıurfa'da koruma altındaki oklu..
    2. Hatırlandıkları için memnun kaldılar
    3. Volvo, otomobillerin hızını 180..
    4. "Çok kırılgan bir takımız"
    5. Rusya 'Skripal' olayında İngiltere'yi..
    6. Yeni içme suyu hattında ilk eve su..
    7. Bakan Dönmez: “AK Parti belediye..
    8. Mitsubishi Electric'ten "evden uzaya"..
    9. Korsan ödeme noktaları için aboneleri..
    10. Gezi Parkı eylemlerine ilişkin..
    11. Yeni S-400'ler teslim edildi
    12. Güney Afrika'ya Türk Cumhurbaşkanı..
    13. Kalp krizi neden olur?
    14. AK Parti'nin Bartın mitingi
    15. Nemrut yolu kardan temizleniyor
    16. ABD, İsrail'e THAAD hava savunma..
    17. AK Parti'nin Bartın mitingi
    18. Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor..
    19. Hollanda'da camiye İslamofobik..
    20. Çöp poşetinin içinde ölü bulunan..
    21. Başkan Tok: “Mega projeleri İlkadım’a..
    22. Yüksek sesle müzik dinlediği için..
    23. NATO'dan Rusya'ya INF çağrısı
    24. Oklu kirpiyi vahşice öldüren şahıslar..
    25. "İstanbullu kimliğini benimseyelim"
    26. Tecavüzler ülkesinde 'sapık' dehşeti!
    27. Milli Piyango'dan oynanma saati..
    28. Erciş'te minibüs otomobile çarptı: 1..
    29. Mısır'dan futbolcu mu çıkar? Salah'ı..
    30. Başkent’te belediye otobüsü kaza..
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk