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Sağlık Kilo alanlara kötü haber
Sağlık

Kilo alanlara kötü haber

Diyabet, kalp damar hastalıkları ve kanser gelişimi üzerinde olumsuz etkisi olduğu bilinen aşırı kilonun, beyin yaşlanmasını da etkilediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 11:56:00 -
Kilo alanlara kötü haber

Diyabet, kalp damar hastalıkları ve kanser gelişimi üzerinde olumsuz etkisi olduğu bilinen aşırı kilonun, beyin yaşlanmasını da etkilediği ortaya çıktı.

65 bin kişi ile yapılan bir çalışma, beyin yaşlanmasının kilolu insanlarda yaklaşık 10 yıl daha erken görüldüğünü ortaya koydu.

Çalışmada ileri yaştaki hastalarda beden kitle indeksi ve beynin bilişsel faaliyetlerinin gerçekleştiği kortikal bölgedeki incelmenin doğru orantılı olduğunun gösterildiğini söyleyen radyasyon onkolojisi uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Engin “Serebral korteks dediğimiz kısım beynin dış yüzey tabakasıdır ve yüksek oranda nöronal hücre cisimciklerinden oluşan gri cevher içerir. Korteksin incelmesi bunama riskini artırmaktadır. Beden kitle indeksi ve bel çevresi ölçülen katılımcıların beyin MR’ları çekildiğinde, obezite oranı arttıkça beyin hacimlerinin küçüldüğü ve korteksin kalınlığının azaldığı ortaya çıkmış. Bu çalışma sağlıklı kiloda kalmanın alzheimer riskini de azaltacağını gösteriyor” dedi.

 

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