"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi yoğunluk 43 ilin geçiş noktasındaki kentte Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğu başladı

KIRIKKALE (AA) - "Kilit kavşak" olarak adlandırılan 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğu başladı. Araç yoğunluğu nedeniyle trafik akışında aksamaların yaşandığı yollarda, kara yolları ve trafik ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kara yollarında trafiğin aksamaması için çaba gösteren ekipler, sürücüleri dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarıyor. Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar oldukça yavaş ilerliyor. Arızalanan araçlar ve maddi hasarlı kazalardan dolayı da zaman zaman araç kuyrukları oluşuyor. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kazalara anında müdahale ederek, yoğunluk oluşmasını engellemeye çalışıyor. Kayseri-Kırıkkale, Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Ankara kara yollarında trafik yoğunluğunun yarından itibaren daha da artması bekleniyor.

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