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Kilis’teki halk kütüphanelerinin 14 bin kayıtlı üyesi bulunuyor

Kilis halk kütüphanelerinde ödünç verilen materyal sayısı 49 bin 800 olurken, halk kütüphanelerinin 14 bin kayıtlı üyesi bulunuyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:29
Kilis’teki halk kütüphanelerinin 14 bin kayıtlı üyesi bulunuyor

Kilis halk kütüphanelerinde ödünç verilen materyal sayısı 49 bin 800 olurken, halk kütüphanelerinin 14 bin kayıtlı üyesi bulunuyor.


Kilis’te 2018 yılında toplam halk kütüphane kitap sayısı 50 bin 130 olurken yıl içindeki kullanıcı sayısı 143 bin 471 oldu. Kullanıcı sayısı bakımından Kilis, tüm iller içinde 65. oldu. 2018 yılında Kilis halk kütüphanelerince ödünç verilen materyal sayısı 49 bin 800 oldu. Kilis’te 2017 yılına göre halk kütüphanelerinde kitap sayısı da kullanıcı sayısı da arttı.


AyrıcaKilis’te 51 adet örgün ve yaygın eğitim kütüphanesi olduğu bildirildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:29
  1. kitap

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