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Ekonomi Kilis'te zeytin rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürecek
Ekonomi

Kilis'te zeytin rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürecek

Aroması, kendine has tadı ve insan sağlığına olan faydaları dolayısıyla mutfakların vazgeçilmezi Kilis zeytininde bu yıl yaklaşık 80 bin ton rekolte bekleniyor - Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir: - "Rekoltede beklentimiz yüksek çünkü bu sene var yılı. Yağlık zeytinde 60 bin ton, sofralıkla beraber yaklaşık 80 bin ton rekolte bekliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-15 11:03:56 -
Kilis'te zeytin rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürecek

KİLİS (AA) - CEBRAİL CAYMAZ - Kilis'te 280 bin dekarda gerçekleştirilen zeytin üretiminden yaklaşık 80 bin ton rekolte bekleniyor.

Aroması, kendine has tadı ve insan sağlığına olan faydaları dolayısıyla mutfakların vazgeçilmezi zeytinin hasat öncesi hazırlıkları tamamlandı.

Hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlayan Kilis zeytini yaklaşık 263 bin dekarda yağlık, 17 bin dekarda sofralık olarak üretiliyor.

Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat, AA muhabirine, yerli zeytinde yüksek rekolte beklediklerini söyledi.

Kilis zeytininin tarihinin çok eski olduğunu anlatan Polat, kentte Organik Zeytin Üreticileri Birliğinin kurulmasıyla ürünün önem kazandığını belirtti.

Bölgede yetişen zeytinin doğal olduğuna işaret eden Polat, "Kilis zeytinyağını ilk kez kendi markamızla ihraç ettik. Amerika, Kanada, Almanya, Katar'a ihracat yaptık. İran'a ihracat yapmak üzereyiz. Onun hazırlıkları tamamlandı. Kilis'i organik zeytinde pilot bölge yapmak zorundayız. Pilot bölge yapıldığı zaman daha kaliteli zeytin meydana çıkartılarak hem halk hem de ülke kalkınacaktır." dedi.

- "Erken hasat yağ kalitesini arttırır"

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir de bölgenin en önemli geçim kaynağının zeytin olduğuna vurguladı.

Çiftçilerin bereketli bir hasat sezonu geçireceklerini ifade eden Özdemir, Kilis zeytininin tadı ve aromasıyla diğer yöredeki zeytinlerden farklı olduğunu dile getirdi.

"Rekoltede beklentimiz yüksek çünkü bu sene var yılı." diyen Özdemir, "Yağlık zeytinde 60 bin ton, sofralıkla beraber yaklaşık 80 bin ton rekolte beklentimiz var. Çiftçilerimiz heyecanlı bir bekleyiş içerisinde. Hazırlıklar yapıldı, tapanlar çekildi, ağaçların altı açıldı. Çiftçilerimiz dört gözle bekledikleri yağışla beraber hasada başlayacak." ifadelerini kullandı.

Özdemir, zeytinyağındaki kalitenin artması için çiftçilere öneride bulunarak, "Erken hasat yağ kalitesini arttırır. Bekletilmeden sıkıldığı zaman ise asit oranı düşer. Hasat yapıldığı zaman direk zeytinyağı fabrikasına götürülüp sıkılması gerekir." diye konuştu.

Çiftçi Muhammed Yüksel de hasat öncesi hazırlıkları tamamladıklarını, verimli bir sezon beklediklerini söyledi.


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