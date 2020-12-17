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Aktüel Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı
Aktüel

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 10:34:42 -
Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 3 yabancı uyruklu ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde polis ekiplerince durdurulan araçta ülkeye kaçak yollardan girdikleri belirlenen yabancı uyruklu biri çocuk 3 kişi yakalandı.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıları iddiasıyla gözaltına alınan aracın sürücüsü F.A. ile araçta bulunan M.G. ve B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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