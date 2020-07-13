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Kilis'te yurda kaçak getirilen 200 kuş ve 14 bin sigara ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-13 13:42:28 -
Kilis'te yurda kaçak getirilen 200 kuş ve 14 bin sigara ele geçirildi

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 150 saka ve 50 muhabbet kuşu ile 14 bin 600 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'ye girmek için gümrük sahasına gelen plakası ve sürücüsü açıklanmayan iki araçta şüphe üzerine arama yaptı.

Aramada, araçlarda gümrük kaçağı 14 bin 600 paket sigara ile 150 saka ve 50 muhabbet kuşu tespit edildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatıldı.

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