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Aktüel

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda üç şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 11:52:20 -
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda üç şüpheli yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu üç zanlı gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Suriye uyruklu L.K. O.J. ve D.A.J'nin içerisinde bulunduğu aracı Oylum Mahallesi'nde durdurdu.

Yapılan aramada 50 kilogram esrar ile 1900 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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