Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
KİLİS (AA) - Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen M.F.Ö'nün iş yerine operasyon düzenledi.
İş yeri sahibi ile H.H.P. ve Ö.T'nin gözaltına alındığı operasyonda 125 kilo 921 gram esrar ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.