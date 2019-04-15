0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Kilis’te Turizm Haftası etkinlikleri başladı

Kilis’te, 43.

15 Nisan 2019 Pazartesi 12:45
Kilis’te Turizm Haftası etkinlikleri başladı

Kilis’te, 43. Turizm Haftası kutlamaları, çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.


43. Turizm Haftası kutlamaları Kilis Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programla start aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunduğu programda İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Kara, Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.Kutlamada Kilis Halk Eğitim Müdürlüğü Halk Oyunları ekibi, bir folklor gösterisi sundu.


Kutlama etkinliklerinin kentte hafta boyu süreceği bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 12:45
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Niğde'de 2 yerli patates çeşidi daha tescillendi
    1. Niğde'de 2 yerli patates çeşidi daha..
    2. Bahçeşehir Koleji'nden "Dünya..
    3. Cüneyt Çakır'a kritik görev! Dev maçı..
    4. İsmail Kartal'dan Fatih Terim'e yanıt:..
    5. Bariyerlere saplanınca uçurumdan..
    6. Hamilelikte oluşan çatlakları önlemek..
    7. Yalova 1 milyon turist bekliyor
    8. Ahlat’ta ‘’Düş Gezginleri’’ adlı..
    9. Kongre ve kültür merkezi..
    10. Kayseri U-13 Futbol Ligi fikstür..
    11. Silopi imar planı revize edildi
    12. Aynı yerde 3 dakika arayla 2 kaza
    13. Efeler Ligi’ne yükselecek iki takım..
    14. Şanlıurfa’da ilçe belediyesinin borcu..
    15. Vali Akbıyık’ın Yüksekova ziyareti
    16. Kocasinan Şimşekspor U-15 Takımı..
    17. Menevşe: "Ekonomimiz yeni..
    18. Kayseri Gençlerbirliği, ikinci lig..
    19. 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası..
    20. Su ürünleri ve hayvansal mamuller..
    21. Tiago Lopes cezasını tamamladı
    22. Başkan Yüksel’e tebrik ziyaretleri..
    23. Evrim, 280 gündür kayıp
    24. Adana’da Engel Atlama Binicilik..
    25. Teknopark Firmalarına ve Ar-Ge..
    26. Minik aşçılar hem öğrendi hem eğlendi
    27. Termal havuzda kalp krizi geçiren..
    28. Hacılar’da çalışmalar olduğu yerden..
    29. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,..
    30. Başkan Erdoğan ilk nikahını kıydı
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Haddini aştı! Türkiye'yi tehdit edip Erdoğan'a akıl vermeye kalktı
    Haddini aştı! Türkiye'yi tehdit edip Erdoğan'a akıl vermeye kalktı
    Operasyona başladılar! Suudiler o isimleri öldürüyor
    Operasyona başladılar! Suudiler o isimleri öldürüyor
    Sudan'da darbeyle düşürülmüştü! El Beşir'den haber var
    Sudan'da darbeyle düşürülmüştü! El Beşir'den haber var

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Pompacılık ayarlarını bozdu! ‘EşcinShell’i protesto için imza kampanyası başlatıldı
    Pompacılık ayarlarını bozdu! ‘EşcinShell’i protesto için imza kampanyası başlatıldı