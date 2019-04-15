Kilis’te Turizm Haftası etkinlikleri başladı Kilis’te, 43.

Kilis’te, 43. Turizm Haftası kutlamaları, çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

43. Turizm Haftası kutlamaları Kilis Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programla start aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunduğu programda İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Kara, Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.Kutlamada Kilis Halk Eğitim Müdürlüğü Halk Oyunları ekibi, bir folklor gösterisi sundu.

Kutlama etkinliklerinin kentte hafta boyu süreceği bildirildi.

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