Kilis’te trafik uygulamaları devam ediyor

Kilis’te, jandarma ile polisin trafik ve asayiş uygulamaları Kurban Bayramı tatili sona ermesine rağmen devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili boyunca araçlar ile araç içerisindeki sürücüler üzerinde uygulama yaptı. Bu uygulamalar nedeniyle Kilis’te, Kurban Bayramı sürecisinde ölümlü kaza meydana gelmezken, bayram tatilinin bitmesine karşın jandarma ile polislerin trafik uygulamaları, Kilis-Gaziantep, Kilis-İslahiye, Kilis-Musabeyli, Kilis-Polateli, Kilis-Elbeyli, Elbeyli-Oğuzeli karayollarında devam ettiği bildirildi.