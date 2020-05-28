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Sağlık

Kilis’te tedavisi devam eden korona virüslü 31 hasta kaldı

Kilis’te, korona virüsün çıktığı günden bu yana 255 pozitif vaka tespit edildiği, 185’nin iyileştiği, yurtta karantinada 37 kişi, hastanede 31 kişinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 15:56:39 -
Kilis’te tedavisi devam eden korona virüslü 31 hasta kaldı

Kilis’te, korona virüsün çıktığı günden bu yana 255 pozitif vaka tespit edildiği, 185’nin iyileştiği, yurtta karantinada 37 kişi, hastanede 31 kişinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.


Yetkililer, Kilis Devlet Hastanesinde korona virüs ile ilgili olarak 255 kişide pozitif vaka tespit edildiği, bu vakaların 185’nin tedavi olup taburcu edilirken, 37 kişi KYK yurdunda karantinada, 31 kişinin de halen devlet hastanesinde tedavilerinin devam ettiği, iki kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Yetkililer, vatandaşların sosyal mesafe konusunda dikkat etmeleri ve maske takmalarını istediler.

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