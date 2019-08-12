Kilis’te protokol bayramlaşması Kilis Valiliği tarafından organize edilen protokol bayramlaşması öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Kilis Valiliği tarafından organize edilen protokol bayramlaşması öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen bayramlaşma programına Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Mehmet Cihanoğlu, siyasi partilerin il başkanları, daire amir ve müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Konuşmaların ardından yapılan bayramlaşma merasimi ile program sona erdi.

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