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Gündem Kilis'te paketlendi! Cezasını buldu
Gündem

Kilis'te paketlendi! Cezasını buldu

Kilis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 15:09:00 -
Kilis'te paketlendi! Cezasını buldu

Kilis İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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