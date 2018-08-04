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Kilis'te korkunç kaza: 10 yaşındaki çocuk iş makinesinin altında kalarak can verdi

Kilis'in Musabeyli ilçesinde, park halindeyken üzerine çıkıp el frenini indirdiği asfalt sıkıştırma makinesinin, hareket edip devrilmesi sonucu altında kalan Hüseyin Çelik hayatını kaybetti.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:21
Kilis'te korkunç kaza: 10 yaşındaki çocuk iş makinesinin altında kalarak can verdi

Olay, bugün saat 07.30 sıralarında Dorucak köyünde meydana geldi. İddiaya göre, asfalt çalışması süren bölgede park halinde duran asfalt sıkıştırma makinesinin üzerine çıkan Hüseyin Çelik, el frenini indirdi.

Hareket eden iş makinesi, bir süre sonra devrildi. İş makinesinin altına kalan Çelik, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla aracın altından çıkarılan Çelik'in cenazesi, otopsi için morga kondu.

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:21
  1. Hüseyin Çelik
  2. iş makinesi
  3. kilis
  4. el freni

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