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Kilis’te kara buğday paneli

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi konferans salonu’nda “Karabuğday” konulu bir panel düzenlendi.

22 Mart 2019 Cuma 14:47
Kilis’te kara buğday paneli

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi konferans salonu’nda “Karabuğday” konulu bir panel düzenlendi.


Kilis ValisiRecep Soytürk ile Rektör Mustafa Doğan Karacoşkun’la birlikte birçok akademisyen ve öğrencinin katıldığı panelin konuşmacısı, karabuğday ekiminin yaygınlaştırılması hedefiyle üniversitemize karabuğday tohumu bağışlayan İş Adamı Recep Ekinci oldu. Ekinci, İskenderun Üniversitesi bünyesinde yaptığı çalışmalarına dayanarak karabuğday bitkisi hakkında detaylı bir tanıtım gerçekleştirdi. Türkiye insanının yeme alışkanlıklarına, bunların sebep olduğu rahatsızlıklara değinen Ekinci, buğday başta olmak üzere çabuk acıktıran nişasta ve vücutta emilemeyen glütenli tahılların aksine karabuğdayın insan sağlığının yanı sıra hayvanlara ve ekildiği toprağa da çok faydalı olduğunu önemle vurguladı.


Ekinci, çölyak benzeri hastalıkları önleyen karabuğdayın doğal bulgur olup mayalama veya mekanik işlem gerektirmeden salata, çorba, pilav ve ekmekte kullanılabildiğini belirterek, konuşmasını bitirdi. Program Vali Soytürk’ün Herbalist Recep Ekinci’ye teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.


Program öncesinde Vali Soytürk ve Herbalist Recep Ekinci Rektör Karacoşkun’u makamında ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:47
  1. doğa

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