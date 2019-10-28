  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Kilis'te kaçak kazı operasyonu

Kilis'in Musabeyli ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

2019-10-28 12:55:00 -
Kilis'te kaçak kazı operasyonu

Kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle Dorucak köyü kırsalında drone desteğiyle önlem alan ekipler, M.B, S.K, İ.M. ve A.C’yi kazıda kullandıkları malzemelerle suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.B, İ.M. ve A.C, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, başka suçtan aranan S.K. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

0
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23