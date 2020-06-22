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Aktüel

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

Şüphelinin aracında 6'sı çocuk 8 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 09:49:05 -
Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

KİLİS (AA) - Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Oluşturulan özel ekibin kapsamlı istihbarat çalışmaları sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen N.S. takibe alındı. Şüpheli idaresindeki otomobil Öncüpınar Mahallesi girişinde durduruldu.

Araçta Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6'sı çocuk 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheli N.S. göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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