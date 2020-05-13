  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kilis’te çocuğunu alan alışverişe koştu

Kilis’te 0-14 yaşındaki çocukların sokağa çıkmasına izi verilmesinden sonra çocuğunu alanlar alışverişe koşunca sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 16:23:15 -
Kilis’te çocuğunu alan alışverişe koştu

Kilis’te 0-14 yaşındaki çocukların sokağa çıkmasına izi verilmesinden sonra çocuğunu alanlar alışverişe koşunca sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.


Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te de 0-14 yaş gurubunun sokağa çıkmasına izin verilmesinden sonra anne ve babalar çocuklarını yanlarına alarak, bayram alışverişi yapmak için giysi ve ayakkabı satan iş yerlerine akın etti. Bu nedenle kentte istenmeyen görüntüler oluştu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı iş yerleri ve önlerinde yoğunluk yaşanırken, vatandaşların tedbirlere uymadıkları gözlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı