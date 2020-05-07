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Aktüel

Kilis'te bir sokak karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-07 18:56:56 -
Kilis'te bir sokak karantinaya alındı

KİLİS (AA) - Kilis'te bir sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, Namık Ünler Paşa Mahallesi Prof. Dr. Hikmet Celkan Sokak'ta Kovid-19 vakaları görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından sokağın 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği bildirildi.

Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Bu sokakta herkes akraba olduğu için birbirlerini ziyaret etmişler. O yüzden sokağın karantina altına alınmasına karar verildi. Burada yaklaşık 80 kişi yaşıyor." dedi.

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