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Aktüel

Kilis’te bir sokak karantinaya alındı

Kilis’te korona virüs tedbirleri kapsamında bir sokak karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 18:43:50 -
Kilis’te bir sokak karantinaya alındı

Kilis’te korona virüs tedbirleri kapsamında bir sokak karantina altına alındı.



Gaziantep’te fabrikada çalışan işçilerde korona virüs çıkmasından sonra Prof. Dr. Hikmet Celkan Sokak’ta yaşayanların akraba olması nedeniyle Kilis Valiliği tarafından 22 Mayıs tarihine kadar karantina uygulanmasına karar verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakları kapatarak, kimsenin Namık Ünler Paşa Mahallesi Prof. Dr. Hikmet Celkan Sokak’a giriş ve çıkış yapmasına izin vermiyor. Namık Ünler Paşa Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldırım, Prof. Dr. Hikmet Celkan Sokak’ın karantinaya alındığını ifade ederek, “Bu sokağımızda daha önce bir şey yoktu, 2 gün önce sokakta oturan kişilerden bazıları Gaziantep’e fabrikaya gidip geliyorlardı. Şuanda iki aile karantina altında, devletimiz bütün tedbirleri almış durumdadır. Bu sokakta herkes akraba olduğu için birbirlerine gidip geldikleri için sokakta yaşayanları karantinaya alındı. Sokakta 75-80 kişi yaşıyor” dedi.

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