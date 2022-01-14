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Aktüel Kilis'te bir keçinin kulağında boynuz çıktı
Aktüel

Kilis'te bir keçinin kulağında boynuz çıktı

Recep Sarıkurt, yaklaşık 100 keçisini dağda otlatırken birinin kulağında boynuz olduğunu fark etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 22:50:00 - 2022-01-14 22:57:39
Kilis'te bir keçinin kulağında boynuz çıktı

Kilis'te Süngütepe köyünde hayvancılık yapan 43 yaşındaki Recep Sarıkurt, yaklaşık 100 keçisini dağda otlatırken birinin kulağında boynuz olduğunu fark etti.

Kilis'te bir keçinin kulağında boynuz çıktı

Recep Sarıkurt, yaklaşık 30 yıldan bu yana hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

'Otlatırken farkettim'

İlk defa kulağında boynuz çıkan keçiyle karşılaştığına dikkati çeken Sarıkurt, "Keçinin kulağının ucundan boynuz çıktı. Bunu dün hayvanları dağda otlatırken fark ettim. Bu keçi küçüklüğünden beri yanımda, 10 yıldır besliyorum" dedi.

Kaynak:sputniknews

 

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