Kilis'te bir keçinin kulağında boynuz çıktı
Recep Sarıkurt, yaklaşık 100 keçisini dağda otlatırken birinin kulağında boynuz olduğunu fark etti.
Kilis'te Süngütepe köyünde hayvancılık yapan 43 yaşındaki Recep Sarıkurt, yaklaşık 100 keçisini dağda otlatırken birinin kulağında boynuz olduğunu fark etti.
Kilis'te bir keçinin kulağında boynuz çıktı
Recep Sarıkurt, yaklaşık 30 yıldan bu yana hayvancılıkla uğraştığını söyledi.
'Otlatırken farkettim'
İlk defa kulağında boynuz çıkan keçiyle karşılaştığına dikkati çeken Sarıkurt, "Keçinin kulağının ucundan boynuz çıktı. Bunu dün hayvanları dağda otlatırken fark ettim. Bu keçi küçüklüğünden beri yanımda, 10 yıldır besliyorum" dedi.
Kaynak:sputniknews